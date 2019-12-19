Украинская сторона сообщила, почему не удалось договориться об обмене в Минске

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Накануне в Минске был согласовано огромное количество деталей, но в последний момент "все договоренности были разрушены представителями Луганска". Об этом заявила член украинской делегации, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Валерия Лутковская в четверг на брифинге по результатам встречи в Минске, передает корреспондент УНН.

"Что касается списков, конечно, они есть, мы обычно работаем с конкретными списками. Единственное что, я не буду сознательно говорить даже цифры, учитывая то, что они меняются постоянно. Мы постоянно работаем над тем, чтобы подтвердить как можно больше людей, потому что это формула обмена "всех подтвержденных на всех подтвержденных". Соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше подтвержденных граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории Донбасса", - сказала Лутковская.

На вопрос о том, состоится ли все же обмен этого года, она отметила, что "к сожалению это и является предметом наших переговоров".

"Мы вчера согласовали огромное количество деталей, технических нюансов, некоторых очень болезненных для всех сторон вопросов, но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне сейчас трудно вам что-то сказать четко, что будет до конца года", - сообщила она.

Как сообщалось ранее в УНН, накануне глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, проходившего в среду, 18 декабря, в Минске, не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц.