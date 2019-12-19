Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 декабря 2019 16:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4545
Версия для печати

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Совет ЕС официально продлил срок действия экономических санкций против России на полгода. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕС, передает УНН.

"Сегодня Совет продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, решение последовало после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейской Раде 12 декабря о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о сохранении санкций.

"Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполнены, Европейский Совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - заявили в ЕС.

Согласно информации, мероприятия направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на товары двойного назначения.

Как сообщал УНН, 13 декабря в Евросоюзе договорились продлить до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики.

Напомним, ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.