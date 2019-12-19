ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Совет ЕС официально продлил срок действия экономических санкций против России на полгода. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕС, передает УНН.

"Сегодня Совет продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, решение последовало после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейской Раде 12 декабря о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о сохранении санкций.

"Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполнены, Европейский Совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - заявили в ЕС.

Согласно информации, мероприятия направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на товары двойного назначения.

Как сообщал УНН, 13 декабря в Евросоюзе договорились продлить до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики.

Напомним, ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.