Аграрный комитет проводил ночное заседание в рамках регламента - Корниенко

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Аграрный комитет проводит свои заседания, в том числе ночное заседание, которое происходило в ночь с 18 на 19 декабря, в рамках регламента. Об этом в кулуарах Рады заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Все в пределах регламента будет происходить. Покажите мне, где в регламенте написано, что нельзя ночью проводить комитет. Наши оппоненты уже даже не в регламент оппонируют, а в кодексы законов о труде, на депутатов не распространяются", - отметил он.

На вопрос журналиста, почему в рассмотрении такая спешка, Корниенко добавил: "мы не спешим".

"Мы не спешим, все в пределах регламента", - отметил он.

Напомним, глава комитета Николай Сольский сообщал, що в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Вчера заседание аграрного комитета затянулось почти до часу ночи и продолжалось 7 часов.

Как ранее сообщалось в УНН, во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла драка между народными депутатами Украины.