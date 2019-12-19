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В "Слуге народа" рассказали, как будут проходить выборы по новому Избирательному кодексу

В "Слуге народа" рассказали, как будут проходить выборы по новому Избирательному кодексу

Александр Корниенко

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Все выборы, которые будут проходить в Украине, в том числе и местные выборы 2020 года будут проходить по новому Избирательному кодексу. Об этом в кулуарах Рады заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас все выборы в стране будут проходить, включая выборы 2020 года, будут проходить по-другому, чем проходили до этого. Парламентские выборы будут проходить по системе открытых пропорциональных списков с так называемой "региональной привязкой". В каждом регионе их количество равно количества областей. В Днепропетровской области и Киеве - два региона", - пояснил он.

По словам Корниенко, так же будут проходить местные выборы.

"В каждом избирательном регионе будет выдвигаться определенное количество кандидатов - это 450 разделить на количество регионов, примерно 16. Избиратель сможет отдать свой голос и за партию, и за кандидата..., которого предлагает партия ... Тот, кто будет больше набирать (голосов - ред.) - будут подниматься по списку. Так же будут проводиться местные выборы в городах и поселках. Но нет таких поселков с более чем 90 тыс. населения, до 9 тыс. населения - это большая часть местных выборов, большая часть по количеству избирателей по покрытию территорий - это так называемая "многомандатная мажоритарка". То есть с одного округа будут побеждать минимум две, максимум четыре человека, которые будут попадать в местные советы", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, приняла в целом законопроект о Избирательном кодексе Украины, с поправками Президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование, кодекс, избиратели, Слуга народа, Александр Корниенко
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