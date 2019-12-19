Пристайко обсудит с Маасом итоги "нормандского саммита"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завтра в Германии встретится с Федеральным министром иностранных дел Гайко Маасом, с которым он планирует обсудить, в частности, итоги встречи в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"19-20 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко с рабочим визитом в Германию. 20 декабря в Берлине министр проведет переговоры с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом. Центральной темой переговоров будет активизация украинско-германского политического диалога, дальнейшее совместное взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего нормандского саммита в Париже, энергетическая безопасность Европы, европейская и евроатлантическая интеграция Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в рамках визита Пристайко встретится с Президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, Федеральным министром экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера, а также влиятельными политиками Германии - депутатами Бундестага.

Главная тема встреч в немецкой столице - дальнейшая поддержка Германией Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности и противодействия российской агрессии, а также практическая помощь Берлина Правительства Украины в проведении системных реформ.

Как сообщал УНН, 20 декабря был запланирован отчет министра иностранных дел в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.