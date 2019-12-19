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СМИ: в Берлине продолжаются переговоры Украины и РФ по газу

СМИ: в Берлине продолжаются переговоры Украины и РФ по газу

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Переговоры делегаций России и Украины в Берлине продолжаются с перерывами на консультации с юристами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, передаёт УНН.

"Переговоры продолжаются с перерывами на консультации с юристами", - сказал он.

Как сообщал УНН, Россия и Украина начали в Берлине раунд двусторонних консультаций несколько часов назад. 

Ранее в Берлине состоялась встреча главы “Газпрома” Алексея Миллера, министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее. Также к встрече присоединился министр энергетики РФ Александр Новак. По информации СМИ, к переговорам также присоединился глава австрийской OMV (один из партнеров “Газпрома” по проекту строительства “Северного потока — 2”) Райнер Зеле.

Также, бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович перед этим сообщил, что провел встречу с министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржель, написав: “В самом разгаре! Двусторонняя встреча с украинским министром энергетики Оржелем как часть сегодняшнего дня”.

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что надеются на успех газовых переговоров в Берлине.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Германия, переговоры
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