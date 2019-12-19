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МИД отреагировал на резолюцию ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие на 74-й сессии Генеральной ассамблеи OOН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и города Севастополь, Украина", призвав Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных мониторинговых миссий, включая СММ ОБСЕ, на полуостров. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, распространенном сегодня, передает УНН.

"Мы благодарны партнерам за решительную поддержку украинской инициативы и дальнейшую консолидацию политики непризнания аннексии Крымского полуострова. Принятый ГА ООН документ - это очередное проявление настойчивости международного сообщества в вопросе защиты основных свобод и прав человека, принципов и норм международного права", - говорится в заявлении МИД.

Как указали в украинском внешнеполитическом ведомстве, примечательно, что в резолюции ГА ООН непосредственно ссылается на термин "агрессия" в отношении противоправных действий РФ в Крыму, подчеркивая, что приобретение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным, и требуя немедленного возвращения временно оккупированных территорий.

"Ассамблея также зафиксировала целенаправленную политику России по изменению демографической ситуации в Крыму, включающую как переселение собственного населения на территорию незаконно оккупированного полуострова, так и использования репрессивного законодательства как политического инструмента для запугивания, преследования и выдавливания из Крыма несогласных. Следует напомнить, что такие действия прямо запрещены международным гуманитарным правом, в частности IV Женевской конвенции, Дополнительным протоколом І к ней, а также влекут за собой ответственность в соответствии с нормами Статута Международного уголовного суда 1998 года", - отметили в ООН.

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Также отмечается, что как показали события в Третьем комитете Генассамблеи 14 ноября и "откровенный шантаж со стороны российской стороны в адрес иностранных государств с требованием не голосовать за проект резолюции, Россия и сама осознает неотвратимость наступления международно-правовой ответственности за совершенные противоправные деяния".

"Поздравляем переподтверждение Генеральной Ассамблеей призыва освободить Эмира-Усеина Куку, так же как и других украинских граждан, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией. Успешными примерами результативности международной адвокации стало нынешнее освобождение отдельных крымских политических заключенных, в том числе Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко", - добавили в МИД.

"Призываем Россию также прислушаться к международному сообществу и обеспечить беспрепятственный доступ международных мониторинговых миссий, включая СММ ОБСЕ, и неправительственных правозащитных организаций к временно оккупированному полуострову, которые могли бы оказать квалифицированную оценку соблюдения государством-оккупантом своих обязательств по международному праву, в частности международного гуманитарного права и прав человека", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Крым
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