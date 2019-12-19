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Нардепы не поддержали легализацию игорного бизнеса: закон отправили на доработку

Нардепы не поддержали легализацию игорного бизнеса: закон отправили на доработку

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не приняла за основу законопроект №2285-д (альтернативный 2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Нардепы отправили законопроект в комитет на повторное второе чтение. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, народные депутаты не поддержали принятие законопроекта в первом чтении - "за" проголосовали только 213. Однако 243 нардепа проголосовали за направление законопроекта на доработку в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количество игрового оборудования и расположение игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Кроме того, создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. Участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свобода на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Те же действия совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 20 лет.

Также устанавливаются требования к идентификации игроков, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности, несовершеннолетних. Кроме того, предусматриваются ограничения по рекламе азартных игр.

Законопроектом усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса. Согласно законопроекту, регулирование сферы азартных игр будет осуществляться коллегиальным органом, который будет координировать Кабмин.

Законопроектом вводится система онлайн мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.

Также, проектом закона устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов. Кроме того, устанавливаются специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов.

По мнению инициатора законопроекта, за счет внедрения эффективной модели контроля со стороны государства предложенный подход обеспечит достижение оптимального баланса между интересами общества, участников рынка и государства, и создаст условия для наполнения государственного бюджета и направления таких поступлений в поддержку медицины, спорта и культуры.

Напомним, 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров Украины проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики хотят предложить Раде на этой неделе включить в повестку дня законопроект №2285 о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование
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