Зеленский предоставил представителям МККК право беспрепятственного доступа к задержанным лицам

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу" № 372-IX, который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время законодательство Украины определяет общий порядок предоставления свиданий лицам, взятым под стражу. Так, свидание задержанного с родственниками или другими лицами может предоставлять администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее трех раз в месяц. Продолжительность свидания устанавливается от одного до четырех часов. Однако доступ представителей МККК к указанным лицам не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами, что предусмотренно действующими положениями закона.

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Подписанный Президентом закон дополняет статью 12 закона "О предварительном заключении" новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста свидание с взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщению следователя или суда, осуществляющих уголовное производство.

Свидание с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.