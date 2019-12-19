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Нардепы ввели уголовную ответственность за кнопкодавство

Нардепы ввели уголовную ответственность за кнопкодавство

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом проект закона об установлении ответственности за неперсональное голосование. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 2148 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины разработан с целью обеспечения учета и отстаивания интересов украинского народа его представителями (народными депутатами Украины) при принятии Верховной Радой Украины решений, а также полноценное выполнение народными депутатами Украины предоставленных им полномочий.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать: становлению и развитию Украины как правового государства, в котором признается и действует принцип верховенства права; развитию демократических институтов в Украине; соблюдению требований Конституции и законов Украины; обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия Верховной Радой Украины решений; надлежащему выполнению народными депутатами Украины полномочий, предоставленных им украинским народом.

"В комитет поступило 79 поправок, 22 учтено. 57 - отклонены", - отметил во время обсуждения законопроекта председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов.

По его словам, ко второму чтению были учтены предложения в части названия законопроекта, урегулирован вопрос об уголовной ответственности нардепов - только при условии осуществления умышленного неличного голосования. Также учтено предложение в части обращения аккредитованных журналистов к аппарату ВРУ о выявлении факта нарушений требований относительно личного голосования.

Напомним, 29 октября народные депутаты Украины приняли в первом чтении проект закона об установлении ответственности за неперсональное голосование. Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, голосование, кнопкодавство
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