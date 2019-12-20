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Совсем скоро "спиртовой" Закон будет лежать на столе у судей КСУ

Совсем скоро "спиртовой" Закон будет лежать на столе у судей КСУ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Народные депутаты Верховной Рады Украины XI созыва систематически нарушают регламент работы ВР. Такую практику работы народные избранники позаимствовали у своих “предшественников”. Об этом в комментарии УНН сказал политический эксперт Андрей Смолий.

“Регламент работы ВРУ предусматривает определенные сроки подачи законодательных актов и их рассмотрения. Кроме того, есть такое понятие как сроки рассмотрения поправок к тем или иным законодательным инициативам. К сожалению, новый состав ВРУ начал свою работу с нарушением регламента работы Рады. В так называемом турборежиме, который медийно выглядит красиво, но с правовой точки зрения — абсолютно неправильно. Это, по сути, и превращает монобольшинство в некий марионеточный орган, который просто нажимает кнопки, поддерживая те законопроекты, которые нужны руководству партии „Слуга народа“, Офису Президента, но не простым украинцам”, — говорит он.

В качестве примера эксперт привел президентский Закон о демонополизации и продажа активов ГП “Укрспирт”.

Документ проголосовали в турборежиме, без финансово-экономического обоснования и при отсутствии выводов нескольких комитетов, напоминает Смолий.

“К любому законопроекту должны предоставляться экспертные заключения, обоснования, чтобы депутаты понимали — стоит ли поддерживать такой документ. В данном случае депутаты голосовали, не понимая за что. В будущем этот проект Закона, который уже стал законом, может быть отменен в Конституционном суде. Пойдет ли на это суд — это уже другой вопрос, но вполне вероятно, что этот Закон вскоре будет лежать на столе судей КСУ. Как, собственно, и другие Законы, которые действующая Рада приняла в турборежиме, полностью игнорируя регламент работы ВРУ”, — прогнозирует эксперт.

Как писал УНН, закон об отмене государственной монополии “Укрспирта” вступил в силу 14 декабря.

Напомним, что прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов ГП резко сократился с 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хотя и эти заниженные ожидания экономического эффекта в Украинском институте будущего называют нереалистичными и неосуществимыми.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрспирт
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