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Украина направила ноту протеста российской стороне из-за очередного "гумконвоя"

Украина направила ноту протеста российской стороне из-за очередного "гумконвоя"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина направила российской стороне ноту протеста из-за очередного направления так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированный Донбасс. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает УНН.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так наз. "гуманитарного конвоя" на временно оккупированные районф украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала Екатерина Зеленко.

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Напомним, Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации отправляет девяносто шестую партию так называемой "гуманитарной помощи" к Новому году на Донбасс.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Украина
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