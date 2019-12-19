Послы Греции и Канады передали Зеленскому верительные грамоты

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и Посла Канады Ларисы Галадзы, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе, во время разговора с Послом Греческой Республики Владимир Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники отметили важную роль, которую играет греческая община в Украине и украинское общество в Греции в развитии отношений между двумя странами.

Зеленский подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Также была отмечена важность развития сотрудничества в сфере туризма, отметили в Офисе.

Во время встречи с Послом Канады Ларисой Галадза Президент подчеркнул, что углубление отношений особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Глава государства выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную политику безопасности помощь, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране, говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширение действия украинской-канадской Соглашения о свободной торговле.

Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Канады Джастину Трюдо посетить Украину с официальным визитом, добавили в Офисе.