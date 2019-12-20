Блескун рассказал, сколько миллиардов выводят в тень крупные водочники

КИЕВ. 20 декабря. УНН. И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун намекнул на закупку левого спирта со стороны четырех крупнейших производителей отечественной водки. Об этом он сказал в интервью "Главкому", передает УНН.

В частности, он заявил, что в Украине есть четыре крупных производителя водки, которые сырье у “Укрспирта” не покупают. Либо же покупают, но в объемах, которые точно не покрывают их производство алкогольного продукта.

“Поскольку пока импортного спирта в стране нет, вывод один — нелегальный оборот процветает”, — сказал он, добавив, что теневой алкоголь уводит из бюджета страны порядка 8-10 млрд грн в год.

Напомним, Сергея Блескуна сам ранее занимал руководящую должность в алкогольной компании, которую аналитики рынка водочной продукции относят как раз к тем самым четырём гигантам. Речь о компании “Nemiroff”.

На должность исполняющего обязанности руководителя ГП “Укрспирт” он был назначен 23 октября текущего года. В коллективе ГП Блескуна заподозрили в конфликте интересов по причине его прошлых мест работы. Ведь помимо Nemiroff, он также трудился и на крупную российскую компанию.