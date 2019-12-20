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Переговоры по газу между Украиной и Россией продолжатся 20 декабря в Минске - Газпром

Переговоры по газу между Украиной и Россией продолжатся 20 декабря в Минске - Газпром

КИЕВ. 20 декабря. УНН. "Газпром" продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске", - заявили в "Газпроме".

Как пояснили в компании, переговоры будут "не технические". "Уровень высокий. От "Газпрома" – (глава компании Алексей) Миллер", - добавили в холдинге.

Напомним, 19 декабря в Берлине прошли переговоры между Украиной, ЕС и Россией, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. В ходе итоговой пресс-конференции сообщалось, что стороны планируют в пятницу согласовать пакетное соглашение с руководством стран.

Детали проекта соглашения не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны в четверг обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

Источник: УНН
Теги: Газпром, Нафтогаз
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