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Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об увольнении члена Нацсовета

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об увольнении члена Нацсовета

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховный суд признал противоправным Указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"Верховный Суд иск Горковенко Владимира Валентиновича удовлетворил частично. Признал противоправным и отменил Указ Президента Украины от 24 мая 2019 года № 323/2019 об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; в удовлетворении остальных исковых требований отказал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Владимир Горковенко обратился в суд с исковым заявлением к Президенту Украины о признании противоправными и отмене Указов Президента Украины от 24.05.2019 № 322/2019 и № 323/2019, от 09.07.2019 № 503/2019.

"Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такую жалобу не было подано. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение Верховного Суда, если оно не отменено, вступает в законную силу после вступления в законную силу решения Большой Палаты Верховного Суда по результатам апелляционного пересмотра ", - добавили в пресс служба.

Также указано, что решение может быть обжаловано Большой Палатой Верховного Суда в течение тридцати дней со дня составления полного текста судебного решения.

Напомним, на Владимира Зеленского подали в суд за увольнение Горковенко.

Источник: УНН
Теги: Верховный суд, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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