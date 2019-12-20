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Борьба с нелегальным игорным бизнесом: Аваков доложил о закрытии 152 пунктов за ночь

Борьба с нелегальным игорным бизнесом: Аваков доложил о закрытии 152 пунктов за ночь

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на сегодняшнем заседании Кабинета министров доложил о работе по борьбе с игорным бизнесом. Об этом написал у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин резко после вчерашнего провала голосования закона про конец эпохи бедности для игрального бизнеса, решил бороться с игоркой. Докладывает Аваков, 152 пункта ночью были закрыты. Изъято оборудование на 46 млн грн", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, Кабинет министров в пятницу, 20 декабря, утром неожиданно собрался на заседание.

Во время заседания Премьер Гончарук заявил, что Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей".

Также Премьер поручил полиции и ГФС проверить операторов гослотерей.

Накануне Верховная Рада Украины не утвердила за основу законопроект №2285-д (альтернативный 2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Кабмин, игорный бизнес
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