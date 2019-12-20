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Рада сегодня планирует внести изменения в Бюджет-2020

Рада сегодня планирует внести изменения в Бюджет-2020

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на утреннем пленарном заседании планирует включить в повестку дня и рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон о Госбюджете Украины на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВРУ.

Так, Верховная Рада планирует включить в повестку дня и рассмотреть: проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно Фонда развития предпринимательства" №2589, проект закона о перезагрузке власти, по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения сотрудников правоохранительных и других органов государственной власти №2572, а также законопроект о внесении изменений в Регламент ВР по совершенствованию электронной формы законодательного процесса №2492.

Кроме того, планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты о внесении изменений в законодательство, регулирующее вопросы трансплантации анатомических материалов человека №2457 и Украины о неотложных мерах в сфере здравоохранения №2428.

Также во втором чтении планируется рассмотреть два законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В первом чтении планируется рассмотреть законопроект "О внутреннем водном транспорте" №1182.

Кроме того, запланировано для рассмотрения в Раде ряд постановлений.

Добавим, согласно повестке дня пленарных заседаний, сегодня состоится последнее заседание Рады в этом году.

Как сообщал УНН ранее, глава ВРУ Дмитрий Разумков заявлял, что Бюджет Украины на 2020 год будет дорабатываться.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, повестка дня, заседание, Бюджет-2020
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