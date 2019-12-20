Рябошапка: 610 прокуроров прошли три этапа аттестации
Руслан Рябошапка
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Со слов генпрокурора Руслана Рябошапки, по результатам трех этапов аттестации, 610 прокуроров доказали свой профессионализм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"19 декабря 2019 года закончился третий завершающий этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. По результатам написания практической задачи и собеседования по решению кадровых комиссий 610 прокуроров успешно прошли третий этап аттестации, 154 - неуспешно, 5 - не появились. К этому этапу было допущено 769 прокуроров ГПУ, которые удачно прошли два предыдущих этапа аттестации", - говорится в сообщении.
Также указано, что в аттестации приняли участие 1083 прокурора Генеральной прокуратуры Украины, которые до 15 октября подали заявления о намерении пройти аттестацию. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.
"Собеседования и проверка на добросовестность, пожалуй, самый важный этап аттестации - поскольку обществу нужны честные и профессиональные прокуроры, живущие по средствам и работают по закону для защиты прав людей и бизнеса. Считаю, что с помощью экспертов, делегированных международными организациями, кадровые комиссии сделали колоссальную работу и выбрали достойных прокуроров. Однако, мы будем дальше внимательно отслеживать все сигналы о добросовестности этих прокуроров и при необходимости принимать законные решения. Нулевая толерантность к коррупции в Офисе Генерального прокурора", - сказал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Напомним, 4 октября Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами, а 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию.
Также вчера, 19 декабря, появились подробности, как будет происходить собеседование.
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