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Новости: Политика
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МИД присоединится к работе Рады по изменениям в Конституцию

МИД присоединится к работе Рады по изменениям в Конституцию

Василий Бондарь

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство иностранных дел в пределах своей компетенции присоединится к обработке положений законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь, передает корреспондент УНН.

"Все вопросы, связанные с выполнением политических положений "минских договоренностей" - а мы здесь стоим на том, что приоритетом является урегулирование безопасности аспектов - будут экспертно прорабатываться в рамках "нормандского формата" и на площадке Минска в ТКГ. В основе этого процесса лежит процесс децентрализации, над которым вы, уважаемые народные депутаты, и будете работать, именно о внесении изменений в Конституцию Украины. Со своей стороны хотел бы сказать, что МИД в рамках своей компетенции также присоединится к обработке соответствующих положений", - сказал Боднар.

Напомним, 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Источник: УНН
Теги: МЗС, Конституция, децентрализация, изменения
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