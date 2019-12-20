Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 11:57
Получить тестовый доступ
Утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4260
Версия для печати

Невыполнение по доходам в 2019 году является полностью контролируемым - Маркарова

Невыполнение по доходам в 2019 году является полностью контролируемым - Маркарова

Оксана Маркарова

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Невыполнение Государственного бюджета по доходам в 2019 году является полностью контролируемым. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

"Относительно 11 месяцев нашего года очевидно есть факторы, и мы это все видим, и мы в этмо отчитываемся постоянно по окончании каждого месяца, которые повлияли на определенное недовыполнение по доходам. Однако это недовыполнение, хочу сразу сказать, это является таким, полностью контролируемым, оно не требует никаких секвестров", - сказала Маркарова.

По ее словам, правительство принимает меры, которые позволят профинансировать все расходы.

Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - происходят по графику, а остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнение доходов государственного бюджета этого года.

В свою очередь Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.

Источник: УНН
Теги: Минфин, доходы, Оксана Маркарова

В тексте упоминаются

Маркарова Оксана
Маркарова Оксана
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.