В МИД объяснили, что означает инкорпорировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел объяснили, как будет воплощено так называемую “формулу Штайнмайера” в законодательство Украины. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь, передает корреспондент УНН.

“Формула Штайнмайера — это механизм введения в действие закона Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о внесении изменений к самому закону, который вы продолжили 12 декабря. Речь не идет о том, что мы должны взять формулу Штайнмайера... а сделать это так, чтобы прописать возможность реализации самой формулировки, когда начинает действовать особый статус и когда начинает действовать закон, который мы внедряем, саму схему прописать в самом законе. Это так же будет обсуждаться и вы как народные депутаты будете причастны к его разработке”, — сказал Боднар, отвечая на вопрос о том, что означает инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинском законодательстве.

Он пояснил, что сама “формула Штайнмайера” предусматривает введение в действие закона об особом статусе после выборов.

“Это должно быть прописано в самом законе, тексте закона. То есть должен быть отдельный закон об изменении в существующий закон, как прописывается формулировкой о том, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов. Изменения в закон — это и есть путь к воплощению (формулы Штайнмайера — ред.) в украинское законодательство. Обсуждаться будет оно в Верховной Раде и приниматься будет в Верховной раде. МИД со своей стороны будет просто привлечен к разработке технической части воплощение этой договоренности в текст”, — заявил замминистра.

Напомним, 12 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, который продлевает действие закона о “особый статус” Донбасса в год.