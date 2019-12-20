В свое время Москва была под Киевом: в МИД отреагировали на заявления Путина

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство иностранных дел осуждает любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь, реагируя на заявления президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент УНН.

“Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? В свое время Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях”, — заявил замминистра.

Отметим, на пресс конференции 19 декабря во время большой пресс-конференции Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины — это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Как сообщал УНН, накануне Путин заявил, что его “насторожили” слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности пересмотра “минских соглашений”.