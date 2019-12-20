Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 13:27
Получить тестовый доступ
Утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6780
Версия для печати

Гончарук назвал обстоятельства, при которых бюджет недополучает средства

Гончарук назвал обстоятельства, при которых бюджет недополучает средства

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук привел примеры, из-за которых происходит дефицит бюджета. Также он обратился к партии "Слуга народа" и призвал не вестись на провокации. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

"Я хочу прежде всего обратиться к фракции "Слуга народа". Друзья не ведитесь на провокации, нам достался очень сложный Бюджет, вообще закрывать год с чужим Бюджетом - это тяжело. Это нужно осознавать", - говорится в сообщении.

Гончарук отметил, что Бюджет потерял 9 млрд из-за принятия нормы к закону.

"Просто приведу вам один понятный пример. Люди в прошлом году приняли Бюджет, зафиксировали сумму доходов, а затем после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения, от растаможивания компоненты для зеленой энергетики. Таким образом, мы потеряли 9 млрд. То есть в бюджете это есть, а денег реально нет. И по таким позициям мы можем проходиться довольно долго", - добавил он.

Премьер-министр отметил, что на бюджет влияет и курс гривны.

"Второй компонент, который здесь влияет безусловно - это курс гривны. Курс гривны - это показатель, за который ответственен Национальный банк Украины, могут долго рассказывать почему так происходит, какие предпосылки. Скажу лишь то, что это негативно влияет на государственный бюджет, и конечно , мы недополучаем средства. Третье - это конъюнктура цен на электроносители. В Бюджете были заложены деньги от налогообложения, в том числе газа. Посмотрите сколько он стоил на момент, когда Бюджет планировался, и на момент, сколько он стоит сейчас. И так далее, и тому подобное ", - подсумировал Гончарук.

Напомним, Бюджет-2019 в ноябре недополучил более 19% доходов.

Источник: УНН
Теги: бюджет, Премьер-министр, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.