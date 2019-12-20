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Гончарук: никто не предает государственные интересы в переговорах с РФ

Гончарук: никто не предает государственные интересы в переговорах с РФ

Алексей Гончарук

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сейчас идут переговоры с Российской Федерацией по газу, на которых никто не предает государственные интересы. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

"...Мы работаем над переговорами с Российской Федерацией по газу. Последние две недели - сложный процесс, там так же измены нет, никто не предает государственные интересы, наши коллеги прямо сейчас находятся на переговорах", - заявил он.

Напомним, 19 декабря в российском Газпроме сообщили, что продолжат переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.

Добавим, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель также сообщил, что согласовано протокол решения по транзиту газа для подписания финальных договоров.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, переговоры, парламент, ВРУ, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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