О восстановлении железнодорожного сообщения через линию соприкосновения речь пока что не идет - МИД

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина пока не ведет работы по восстановлению железнодорожного пассажирского сообщения через линию соприкосновения. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент УНН.

“О железнодорожное сообщение пока речь не идет, мы ведем речи пока только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд. Это поручение получила ТКГ — трехсторонняя контактная группа, она этим занимается. О возможности дополнительного открытия, то же касается тех пунктов пропуска, которые вы назвали (в Золотом, Счастье, Демино-Александровске — ред.), это надо согласовать, чтобы не было срыва с той стороны”, — сказал Боднар.

По его словам, с украинской стороны готовность к открытию новых пунктов пропуска есть.

Напомним, 15 ноября на административной границе Херсонской области с временно оккупированным Крымом начали работу контрольно-пропускные пункты “Чонгар” и “Каланчак”.