Рада предварительно одобрила внесение изменений в Бюджет-2020

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии во время заседания Верховной Рады сегодня приняли за основу проект закона о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства, внесенный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2589 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства имеет целью обеспечение доступного кредитования малого бизнеса в Украине.

В частности, законопроектом предполагается увеличить поступления в специальный фонд Государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2,0 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Предполагается, что в 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах.

По мнению инициатора законопроекта, принятие указанного законопроекта будет способствовать созданию новых рабочих мест, расширению малого бизнеса, созданию новых предприятий и возвращению трудовых мигрантов.

"К законопроекту не представлено финансового-экономических расчетов, поэтому на обращение от комитета о предоставлении оценки реалистичности предложенных поступлений и конкретизации направлений использования средств по новой бюджетной программе, Минфином сообщено о возможности обеспечения указанных поступлений в соответствующих объемах, что подтверждено ФГВФЛ", - отметила при обсуждении законопроекта председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная.

Также нардепы сократили сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Как сообщал УНН ранее, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о создании Фонда развития предпринимательства за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве работают над созданием программы дешевых кредитов для открытия бизнеса.