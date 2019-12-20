Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 13:28
Получить тестовый доступ
Утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3405
Версия для печати

В МИДе рассказали об альтернативах "минскому формату"

В МИДе рассказали об альтернативах "минскому формату"

Василий Боднар

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Альернатива "минскому формату" есть, Министерство иностранных дел Украины прорабатывает такие варианты. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент УНН.

"Альтернатива "минскому формату" есть, и мы уже говорили о возможности использования введения миротворческих сил на Донбасс, но, давайте говорить честно - миротворческие силы заходят тогда, когда есть мир. Кто принесет мир? Или тогда мы говорим о другой формулировке о том, что надо ввести не peace keeping operation, а то, что это должна быть операция по внедрению мира - peace enforcement operation. Это означало бы, что в полномочиях этой миссии следовало бы приведение сторон к прекращению огня, и, в нашем понимании, контроль за ситуацией на всей территории, а не на линии разведения. Конечно, мы прорабатываем альтернативные варианты", - сказал Боднар.

Он напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны обработал пять вариантов возможного развития событий.

"МИД в качестве экспертов привлекался к этому, поэтому не стоит говорить о том, что нет альтернативы", - добавил замминистра.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что его "насторожили" слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности пересмотра "минских соглашений".

Источник: УНН
Теги: МЗС, СНБО, Россия, Украина, Минские соглашения, договор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.