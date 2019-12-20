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Гончарук: денег не хватает, но катастрофы нет

Гончарук: денег не хватает, но катастрофы нет

Алексей Гончарук

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бюджетных средств на все не хватает, однако главные направления точно будут закрыты. Так, уже профинансированы пенсии, а зарплаты и социальные выплаты будут проголосованы. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

"Сейчас нас с вами пытаются качать для того, чтобы мы с вами ссорились, искали недоразумения, где-то не доверяли друг другу. Я призываю вас сохранять спокойствие, на самом деле все довольно неплохо, у нас сложный период "закрывать год". Это всегда сложно. У нас остались 7 финансовых дней до конца года. Я хочу вас заверить, что пенсии уже профинансированы, зарплаты будут профинансированы, социальные выплаты будут профинансированы, с субсидиями проблем нет, по капитальных случаях мы каждый день приоритизуемо то, что самое важное. Потому что на всю денег не хватает, но самое главное мы точно "закроем", то критически. Никакой катастрофы нет", - отметил он.

Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - происходят по графику, а остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств, учитывая невыполнение доходов государственного бюджета этого года.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, бюджет, ВРУ, расходы, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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