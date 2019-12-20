Рада приняла законопреокт о неотложных мерах в сфере здравоохранения

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект № 2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения предусматривает обеспечение решения неотложных мероприятий в сфере здравоохранения путем создания условий для эффективного использования финансового, материально-технического и кадрового ресурса системы охраны здоровья.

Законопроектом предлагается установить льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия. Этот льготный период продлится до 31 декабря 2020 года и будет предусматривать:

освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах,

освобождение от необходимости проведения обязательной оценки имущества;

упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества;

возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала образованных предприятий и тому подобное.

Кроме того, законопроект предусматривает перенос установленного Законом Украины “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения” срока внедрения программы медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи на 1 апреля 2020 года, что позволит учреждениям здравоохранения завершить начатую процедуру реорганизации.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поступило 37 предложений, учли 13, частично учли 2, редакционно 3, отклонили 19.

“Во время учета поправок законопроект не претерпел кардинальных изменений, большинство поправок несут технико-юридический характер. Были учтены поправки, благодаря которым Кабмин не будет ограничен в обеспечении развития только государственных учреждений здравоохранения. Вместо этого правительство сможет разрабатывать и реализовывать государственные целевые программы поддержки и развития коммунальных мероприятий и создавать для этого правовые и экономические механизмы”, — отметил во время рассмотрения законопроекта председатель комитета Михаил Радуцкий

Напомним, правительство приняло несколько решений в сфере здравоохранения, а именно: продолжил пилотный проект по трансплантации на 2020 год, усовершенствовал прозрачность процедур для лечения украинский за рубежом.