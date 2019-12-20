Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 13:29
Получить тестовый доступ
Утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Нынешний День святого Николая имеет шанс стать самым теплым за последние 30 лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1725
Версия для печати

Рада приняла законопреокт о неотложных мерах в сфере здравоохранения

Рада приняла законопреокт о неотложных мерах в сфере здравоохранения

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект № 2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения предусматривает обеспечение решения неотложных мероприятий в сфере здравоохранения путем создания условий для эффективного использования финансового, материально-технического и кадрового ресурса системы охраны здоровья.

Законопроектом предлагается установить льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия. Этот льготный период продлится до 31 декабря 2020 года и будет предусматривать:

  • освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах,
  • освобождение от необходимости проведения обязательной оценки имущества;
  • упрощенную процедуру передачи недвижимого имущества;
  • возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала образованных предприятий и тому подобное.

Кроме того, законопроект предусматривает перенос установленного Законом Украины “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения” срока внедрения программы медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи на 1 апреля 2020 года, что позволит учреждениям здравоохранения завершить начатую процедуру реорганизации.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поступило 37 предложений, учли 13, частично учли 2, редакционно 3, отклонили 19.

“Во время учета поправок законопроект не претерпел кардинальных изменений, большинство поправок несут технико-юридический характер. Были учтены поправки, благодаря которым Кабмин не будет ограничен в обеспечении развития только государственных учреждений здравоохранения. Вместо этого правительство сможет разрабатывать и реализовывать государственные целевые программы поддержки и развития коммунальных мероприятий и создавать для этого правовые и экономические механизмы”, — отметил во время рассмотрения законопроекта председатель комитета Михаил Радуцкий

Напомним, правительство приняло несколько решений в сфере здравоохранения, а именно: продолжил пилотный проект по трансплантации на 2020 год, усовершенствовал прозрачность процедур для лечения украинский за рубежом.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, здравоохранение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.