Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 14:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12465
Версия для печати

Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов - Reuters

Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов - Reuters

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам, передает УНН.

"Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за газа между российским "Газпромом" и украинским Нафтогазом, в соответствии с суммой, предложенной по решению арбитража", - пишут в издании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук: никто не предает государственные интересы в переговорах с РФ.

Сообщается, что Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались, в то время как Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, газовые переговоры, которые начались накануне в Берлине с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии, продолжатся сегодня, 20 декабря, в белорусской столице - Минске.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, переговоры, долги
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.