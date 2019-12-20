Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 14:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8400
Версия для печати

ВР предварительно приняла отмену регистрации книги учета для ФЛП

ВР предварительно приняла отмену регистрации книги учета для ФЛП

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, отменяющий обязательную регистрацию книги учета. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей имеет целью совершенствования работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощение налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота и отмены некоторых требований, которые потеряли актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере.

Законопроектом предусматривается отмена требования обязательной регистрации книги учета доходов и книгу учета доходов и расходов, а также отмену обязанности ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС.

Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступают, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Кроме того, проект закона предусматривает улучшение электронного взаимодействия с налоговым органом, определяет, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавших заявление о желании получать документы через электронный кабинет, чем значительно будут уменьшены расходы государственного бюджета и улучшено взаимодействие с налогоплательщиком.

Парламентарии определили законопроект неотложным и сократили сроки подачи альтернативных законопроектов. Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов Украины.

Напомним, Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал законопроект для упрощения взаимодействия с налоговой, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

Источник: УНН
Теги: НДС, голосование, предприниматели, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.