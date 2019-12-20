Рада отправила на доработку законопроект о внутреннем водном транспорте

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины отправила на доработку в комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры законопроект №1182 и альтернативные №1182-1, №1182-2 о внутреннем водном транспорте. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Ставлю на голосование предложение комитета направить в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона о внутреннем водном транспорте", - отметил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, соответствующее решение было поддержано 316 народными депутатами Украины.

Законопроект №1182 о внутреннем водном транспорте предусматривает правовое урегулирование правоотношений в области судоходства на внутренних водных путях и установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.

По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и исключения коллизий в соответствующей отрасли законодательства. А также будет способствовать развитию береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшению состояния речного хозяйства.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что перевозки зерна в Украине должны происходить речным транспортом по Днепру вместо того, чтобы перегружать дороги.