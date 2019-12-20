Зеленский отреагировал на провал Радой закона о легализации игорного бизнеса

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский знает, кто стоит за тем, что Верховная Рада накануне провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те”, — написал президент.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины не утвердила за основу законопроект № 2285-д (альтернативный 2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

После этого члены Кабинета министров на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, исключили возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета министров пообещал после принятия распоряжения о проверке операторов гослотерей провести селекторное совещание и закрыть игорный бизнес по всей стране.