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Нардепы приняли законопроект, регулирующий зарплату работников ГБР

Нардепы приняли законопроект, регулирующий зарплату работников ГБР

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект №2572 о внесении изменений в Раздел ІI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения сотрудников правоохранительных и других органов государственной власти. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Принятый законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения сотрудников правоохранительных и других органов государственной власти" имеет цель обеспечения эффективной реализации государственной политики в сфере перезагрузки власти и создание надлежащих условий оплаты труда для эффективной работы сотрудников правоохранительных и других органов государственной власти.

Так, согласно новой редакции законопроекта, работникам Государственного бюро расследований с 1 января 2020 года не будет определять заработную плату Кабинет министров Украины.

Кроме того, Аппарату Верховной Рады Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Высшему антикоррупционному суду, специализированной антикоррупционной прокуратуре, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палате и членам Центральной избирательной комиссии также разрешено самостоятельно определять зарплату сотрудников.

Напомним, 3 декабря 250 народных депутатов приняли в целом законопроект о Государственном бюро расследований, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, ГБР
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