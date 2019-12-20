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Кабмин уволил Качурец с должности заместителя министра здравоохранения

Кабмин уволил Качурец с должности заместителя министра здравоохранения

Младена Качурец

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Младену Качурец, которая ранее написала заявление об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение от 18 декабря, которое появилось на правительственном портале.

"Освободить Качурец Младену Игоревну с должности заместителя министра здравоохранения Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

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Как ранее сообщалось в УНН, заместитель министра здравоохранения Младена Качурець написала заявление об отставке.

Она отметила, что все попытки инициировать налаживание командной работы игнорировались или блокировались. К тому же, она не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины и для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минздрав, увольнение
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