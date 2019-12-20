Полиция охраняет территорию КВЦ "Парковый" перед корпоративом "Слуги народа"

КИЕВ. 20 декабря. УНН. У киевского международного конференц-центра “Парковый” собралась полиция, охраняет территорию. Сегодня там запланирован корпоратив фракции “Слуга народа”. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Территорию возле КВЦ “Парковый” охраняет полиция. Сейчас установлен забор возле пешеходного перехода.

Добавим, сегодня, 20 декабря, в КВЦ “Парковый” состоится корпоратив фракции “Слуга народа”.

Напомним, сегодня Верховная Рада закрыла последнее плановое заседание этого года.