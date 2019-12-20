Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 16:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4575
Версия для печати

Полиция охраняет территорию КВЦ "Парковый" перед корпоративом "Слуги народа"

Полиция охраняет территорию КВЦ "Парковый" перед корпоративом "Слуги народа"

фотогалерея

КИЕВ. 20 декабря. УНН. У киевского международного конференц-центра “Парковый” собралась полиция, охраняет территорию. Сегодня там запланирован корпоратив фракции “Слуга народа”. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Территорию возле КВЦ “Парковый” охраняет полиция. Сейчас установлен забор возле пешеходного перехода.

Добавим, сегодня, 20 декабря, в КВЦ “Парковый” состоится корпоратив фракции “Слуга народа”.

Напомним, сегодня Верховная Рада закрыла последнее плановое заседание этого года.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.