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Рада сделала шаг к ликвидации коррупционных факторов в сфере здравоохранения

Рада сделала шаг к ликвидации коррупционных факторов в сфере здравоохранения

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №2429 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2429 предусматривает ликвидацию искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения, в частности, сокращение времени вывода на рынок Украины генерических лекарственных средств, создание правовых условий для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения граждан Украины - участников международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Кроме того, проект закона предусматривает устранение барьеров в развитии системы службы крови, создание благоприятных условий для ввоза отечественными фармацевтическими производителями на территорию Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств.

Напомним, народные депутаты приняли в целом проект закона №1152-1 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, здравоохранение
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