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Закрытие игорного бизнеса в "турборежиме": что происходит в центре столицы

Закрытие игорного бизнеса в "турборежиме": что происходит в центре столицы

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. На фоне поручения профильного министра Национальной полиции прекратить до 16 часов 20 декабря функционирование игорных заведений в Украине, в центре Киева не нашлось ни одного открытого такого учреждения. Проверить, работают ли игорные заведения в центре столицы, решили журналисты УНН.

Так, по состоянию на 15:30-16:00, по улице Крещатик и до Бессарабской площади двери в помещениях, над которыми были вывески соответствующих заведений, были закрыты.

От представителей заведений по соседству корреспонденты УНН, в основном, слышали "они уже давно закрыты", или что "они не работают сегодня".

В частности, закрыты "национальные лотереи" в центре.

Напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР провалили легализации игорного бизнеса.

После этого, утром 20 декабря, Кабмин неожиданно собрался на внеочередное заседание, где решил закрыть игорный бизнес по Украине.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков провел селекторное совещание, во время которого выступил с требованием к Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров прекратить функционирование игорных заведений в Украине.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, игорный бизнес
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