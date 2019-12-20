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Полицейские уже отработали более полутысячи игорных заведений

Полицейские уже отработали более полутысячи игорных заведений

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Полицейские отработали более полутысячи игорных заведений во всех регионах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 15:00 сотрудники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", - говорится в сообщении.

Указано, что мобильные группы, в состав которых входят сотрудники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают отработку на всей территории Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Совета по легализации игорного бизнеса.

Также напомним, Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом лотерей.

Источник: УНН
Теги: полиция, игорный бизнес, игровые автоматы
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