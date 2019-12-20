В Минэкономики начали создание аграрного реестра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Началась работа по созданию аграрного реестра. В шести областях Украины состоялась презентация пилотного проекта аграрного реестра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Начата работа по созданию аграрного реестра. В шести областях Украины состоялись презентации пилотного проекта аграрного реестра. В течение прошлой недели специалисты МЭРТ, а также международных партнеров проекта: Всемирного банка, проекта ЕС "Поддержка внедрения сельскохозяйственной и продовольственной политики в Украине" провели обучение операторов мобильных групп, которые в январе следующего года посетят ОТГ своего региона", - говорится в сообщении.

Указано, что тренинги прошли в Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях. После пилотной фазы, анализа работы и устранения всех недостатков, проект будет распространен на всю территорию Украины.

Запуск Реестра предусмотрен Указом Президента Украины №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". С помощью аграрного реестра планируется упростить доступ к банковскому финансированию, ввести программы таргетированной государственной поддержки, оценивать их эффективность. Также этот инструмент будет способствовать исправлению ошибок в Госгеокадастре.

Отмечается, что сервис будет работать по принципу "единого окна". После регистрации реестр предоставлять пользователю информацию о нем Государственного земельного кадастра, реестра юридических и физических лиц, реестра прав, реестра животных, в частности: земельные участки в собственности и пользовании, зарегистрированные животные и тому подобное.

Планируется, что реестр будет дополнен функционалом заказ государственных услуг, которые необходимы для ведения сельского хозяйства.

"Аграрный реестр призван упростить коммуникацию между властью и агропроизводителями, и минимизировать необходимость непосредственного контакта с чиновниками. Через личный кабинет агропроизводитель эффективно и будет быстро коммуницировать с органами государственной власти, следить за новостями, государственной поддержкой, делиться информацией", - прокомментировала Инна Метелева.

По словам заместителя министра, будут созданы условия, чтобы агропроизводителю было удобно получать государственную поддержку, пользуясь этим сервисом, и не приходилось выезжать в районный или областной центр, чтобы подать заявку, это можно будет сделать в личном кабинете онлайн.

Указано, что реестр важен не только для агропроизводителей, но и для государства. Он поможет сделать государственную поддержку эффективной. Государство будет лучше понимать, как поддержка влияет на отрасль, отдельный регион, определенную категорию производителей. Это позволит диверсифицировать ресурсы и сосредоточиться их на тех проблемных вопросах, где поддержка будет иметь наибольший эффект.

Напомним, Геокадастр заполнен на 73%.