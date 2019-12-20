"Спиртовая" реформа в Украине является продолжением перераспределения спиртового рынка в РФ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Реализация президентского ЗУ о демонополизации и продажа активов ГП “Укрспирт” легализует незаконных поставках российского спирта в Украину через так называемые самопровозглашенные “Л/ДНР”. Такой сценарий развития событий прогнозирует сопредседатель общественной инициативы “Правое дело” Дмитрий Снегирев, передает УНН.

“Сегодня российский спирт сверхнизкого качества завозят в Украину через так называемые „Л/ДНР“. Там его перерабатывают на готовую алкогольную продукцию — и транспортируют в Украину. Незаконно, конечно. А реализация этого ЗУ (об отмене госмонополии на спирт, — ред.), по моему мнению, легализует этот процесс. Иначе зачем тогда в Законе норма о разрешении Украине импортировать спирт?”, — говорит он.

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Поэтому, бенефициаров спиртовой реформы в Украине следует искать именно в РФ, считает эксперт.

“Не так давно на российском спиртовом рынке произошло перераспределение: были аресты и ликвидация тех, кто ранее отвечал за схемы поставок российской спирта в Украину через неконтролируемые территории. Теперь этим занимаются новые люди, действуют новые правила игры. Предполагаю, что именно они пролоббировали быстрое принятие соответствующего ОУ. Теперь для них гнать спирт направления в Украине будет значительно проще”, — рассказал Снегирев.

Поэтому, совсем скоро украинский рынок будет “завален” так называемым дагестанским спиртом, прогнозирует эксперт.

“Это будет спирт низкого качества, происхождением из северного Кавказа, или касающихся регионов. Или же из Ростовской области, например, где сегодня сосредоточены основные мощности по производству серого, контрафактного спирта. Его поставками в Украину будут заниматься две-три крупнейшие российские компании, которые еще недавно заработали сверхприбыли на поставках продукта в Украину через так называемые Л/ДНР”, — говорит эксперт.

Как писал УНН, несмотря на уже несколько обещаний министра экономразвития Тимофея Милованова, конкурс на руководителя “Укрспирта” не оглашают уже два месяца.