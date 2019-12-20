В воскресенье состоятся первые местные выборы в 86 ОТО

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных общинах состоятся первые местные выборы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В воскресенье, 22 декабря 2019 года, в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТО) в 21 области Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.

Указано, что, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 380 тысяч избирателей. Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1734 территориальных, одномандатных избирательных округов, а также 536 избирательных участков. Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.

В ЦИК предупредили, что предвыборная агитация заканчивается сегодня, 20 декабря, в 24 часов. Ведение предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

"Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 года включительно", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно.

"В указанных выборах принимают участие 29 политических партий, подавших в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах. Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 16 общественным организациям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 30 июня 2019 года Центральной избирательной комиссией были назначены первые местные выборы в 896 объединенных территориальных общинах, поэтому после после проведения выборов 22 декабря 2019 года общее количество всех предназначенных первых выборов в ОТО составит 982.

Добавим, ранее Центральная избирательная комиссия назначила на 22 и 29 декабря 2019 года местные выборы.