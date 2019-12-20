В Днепропетровской области преступная группа создавала и продавала детское порно

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Киберполиции разоблачила в Днепропетровской области преступную группу в создании и продаже детской порнографии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента киберполиции Украины.

“К созданию такого контента привлекались дети от 9 до 13 лет. К месту создания таких видео детей отвозили их родители, за что получали деньги. Для сокрытия деятельности таких порностудий, они размещались в сельской местности Днепропетровской области. Первичную информацию о распространении в сети видео порнографического характера с участием малолетних детей киберполиции получила от коллег из Австралии. Во время проведения досудебного расследования украинские полицейские установили всех участников преступной группы, причастных к созданию и продаже детской порнографии”, — говорится в сообщении.

Указано, что порностудии размещались на территории Днепропетровской области. К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который используя разнообразные средства воздействия склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео.

“В дальнейшем эти женщины с личного согласия, за денежные средства предоставляли разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента. Да, они лично привозили своих детей в оговоренных мест расположения порностудий. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора”, — сообщили в отделе коммуникации.

Сообщается, что для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюта.

“Сегодня, 20 декабря, работники запорожского отдела киберполиции совместно со следователями полиции Запорожской области, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры № 2, проводят одновременно шесть санкционированных обысков на территории Днепропетровской области, где размещаются порностудии и проживают участники преступной группы. Сейчас полицейские уже обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изымается техника, которая в дальнейшем будет направлена на экспертизу”, — добавили в отделе коммуникации.

Указано, что дело квалифицировано по ч. 4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Одессе задержали мужчину, который распространял детскую порнографию.