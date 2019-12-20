В деле об убийстве Шеремета изменена группа прокуроров

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В деле об убийстве Павла Шеремета обновлено группу прокуроров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Сегодня, 20 декабря 2019 года обновлено группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в деле по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Также, в отношении одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождения аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

"Заметим, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременном поступлении материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу о выбранных мер", - отмечается в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Также суд арестовал до 8 февраля 2020 года ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко и детского хирурга Юлию Кузьменко.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала о возможном покушении на убийство Маруси Зверобий и похищение ее детей.

В полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.