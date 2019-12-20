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Проблемы с отоплением до сих пор в одной области

Проблемы с отоплением до сих пор в одной области

КИЕВ. 20 декабря. УНН. На сегодня к отоплению в нынешнем сезоне полностью подключены 23 области и столица, впрочем проблемы до сих пор есть в одной области - Кировоградской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

"По состоянию на 20 декабря по информации областных и Киевской городской государственных администраций, на 100% подключены к отоплению 23 области и города Киев", - указали в министерстве.

При этом отмечается, что в Светловодске Кировоградской области "не отапливается 6 жилых домов", и ориентировочный срок подключения был определен 20 декабря.

Напомним, еще 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.

По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: отопление, отопительный сезон
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