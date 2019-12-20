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Сотруднику СБУ объявили о подозрении по факту ДТП с тремя пострадавшими

Сотруднику СБУ объявили о подозрении по факту ДТП с тремя пострадавшими

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника службы Управления специальной связи Службы безопасности Украины, который подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, в результате чего три человека получили тяжелые телесные повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“По предварительной информации правохранитель, находясь за рулем автомобиля марки Mazda, который принадлежит его жене, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Geely. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Mazda, водитель и пассажир Geely получили тяжелые телесные повреждения”, — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, в результате чего причинен тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи в случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, следователи сообщили о подозрении бывшему сотруднику СБУ, который два года назад совершил смертельное ДТП в Донецкой области и скрылся с места происшествия.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, ГБР
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