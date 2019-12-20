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Стало известно, кто будет вести Реестр педофилов

Стало известно, кто будет вести Реестр педофилов

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины будет вести Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления против детей, введение которого предусмотрено законопроектом №0887, который вчера, 19 декабря, приняли парламентарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Половые преступления против детей являются недопустимыми и такими, которые требуют от нас соответствующего реагирования. Поэтому, наряду с другими мерами относительно этих преступников, создается Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего", - отметил заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Он отметил, что реестр будет вести Министерство юстиции.

"Данный реестр - это электронная база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защита, учет, поиск, обобщение данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетнего. В реестр будут вносить полное имя осужденного, дату его рождения, место жительства и совершенные им преступления. Это будет происходить только после обвинительного приговора суда, вступил в силу. Исключать из реестра будут в случае отмены приговора", - говорится в сообщении.

По информации Минюста, доступ к данным в реестре будут иметь руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

"Кроме того, право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в Реестре будут иметь руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или предоставлять услуги медицинского, учебного и социального характера. Например, руководители детских лагерей, санаториев, спортивных школ, различных кружков. Кроме того, любое физическое лицо может получить информацию о себе", - отметил Банчук.

Как сообщал УНН ранее, парламентарии приняли в целом законопроект № 0887 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за половые преступления.

Источник: УНН
Теги: Украина, педофилия, реестр
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