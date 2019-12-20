Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 18:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8730
Версия для печати

В ЦИКе прокомментировали принятие нового Избирательного кодекса

В ЦИКе прокомментировали принятие нового Избирательного кодекса

Олег Диденко

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко назвал принятие нового Избирательного кодекса решительным шагом к демократии и заявил, что работу над кодексом нужно продолжить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ЦИКа в Facebook.

В четверг, 19 декабря, 330 голосами "за" Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс в целом как закон. В окончательной редакции документа профильным комитетом парламента были учтены предложения Президента Украины.

"Принятая редакция учитывает большинство замечаний Комиссии по структуре и логической последовательности изложенных в Кодексе статей. Украинский парламент сделал решительный шаг навстречу демократии. Состоялась выдающееся событие, которым, без сомнения, должны гордиться не только парламентарии, но и каждый из нас", - отметил Диденко.

По его словам, государство приблизилось к получению системного инструмента, который будет способствовать проведению честных и прозрачных выборов.

"Законотворческая работа над Кодексом и смежными законодательными актами должна продолжаться и в дальнейшем, поскольку часть предложений, направленных на совершенствование избирательного процесса и внедрение инновационных решений не были подробно рассмотрены парламентариями", - подчеркнул Диденко.

Как сообщалось ранее в УНН, Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, приняла в целом законопроект о Избирательном кодексе Украины, с поправками Президента Украины Владимира Зеленского.

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко заявил, что все выборы, которые будут проходить в Украине, в том числе и местные выборы 2020 года будут проходить по новому Избирательному кодексу.

В свою очередь, в Общественной сети ОПОРА заявили, что Избирательный кодекс, принятый парламентом с предложениями Президента, имеет как прогрессивные, так и неэффективные положения, что стало результатом учета различных политических интересов. Вето Президента Украины позволило решить некоторые важные проблемы избирательного процесса, которые имеют отношения к широкому спектру прав и процедур.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, закон, кодекс, избиратели
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.