В ЦИКе прокомментировали принятие нового Избирательного кодекса

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко назвал принятие нового Избирательного кодекса решительным шагом к демократии и заявил, что работу над кодексом нужно продолжить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ЦИКа в Facebook.

В четверг, 19 декабря, 330 голосами "за" Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс в целом как закон. В окончательной редакции документа профильным комитетом парламента были учтены предложения Президента Украины.

"Принятая редакция учитывает большинство замечаний Комиссии по структуре и логической последовательности изложенных в Кодексе статей. Украинский парламент сделал решительный шаг навстречу демократии. Состоялась выдающееся событие, которым, без сомнения, должны гордиться не только парламентарии, но и каждый из нас", - отметил Диденко.

По его словам, государство приблизилось к получению системного инструмента, который будет способствовать проведению честных и прозрачных выборов.

"Законотворческая работа над Кодексом и смежными законодательными актами должна продолжаться и в дальнейшем, поскольку часть предложений, направленных на совершенствование избирательного процесса и внедрение инновационных решений не были подробно рассмотрены парламентариями", - подчеркнул Диденко.

Как сообщалось ранее в УНН, Верховная Рада Украины в четверг, 19 декабря, приняла в целом законопроект о Избирательном кодексе Украины, с поправками Президента Украины Владимира Зеленского.

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко заявил, что все выборы, которые будут проходить в Украине, в том числе и местные выборы 2020 года будут проходить по новому Избирательному кодексу.

В свою очередь, в Общественной сети ОПОРА заявили, что Избирательный кодекс, принятый парламентом с предложениями Президента, имеет как прогрессивные, так и неэффективные положения, что стало результатом учета различных политических интересов. Вето Президента Украины позволило решить некоторые важные проблемы избирательного процесса, которые имеют отношения к широкому спектру прав и процедур.