Санкции США, скорее всего, остановят "Северный поток-2" - Нафтогаз

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Закон об оборонном бюджете США, содержащий положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2", потенциально может остановить строительство проекта. Об этом сегодня в эфире "Радио НВ" сказал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает УНН.

"Я очень надеюсь, что сегодня подпишет (президент США Дональд Трамп - ред.) все-таки проголосованный в Сенате законопроект, и санкции вступят в силу, что очень сильно поможет Украине как на переговорах, так и в будущем", - сказал Коболев.

Он подтвердил, что речь идет о санкциях в отношении компаний, которые предоставляют строителям "Северного потока-2" уникальную трубоукладочныую технику.

"Это одна из самих сложнозаменяемых техник, которые используются в этом процессе. Соответственно информации, которая доступна нам, есть всего четыре места, где эту технику можна арендовать, и блокировка техники санкциями скорее всего приведёт к тому, что, скорее всего, это приведёт к остановке проекта", - пояснил глава НАК "Нафтогаз".

Напомним, на этой неделе сенат США одобрил закон о оборонном бюджете-2020 на 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Он содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.